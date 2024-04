Furti a Ripetizione tra Negozi e Abitazioni nel Pescarese

Le attività di controllo condotte dai carabinieri hanno portato a una serie di denunce e arresti, tra cui due individui colpevoli di furti ripetuti, uno avvenuto a dicembre in negozi e l'altro a gennaio nei distributori di bevande scolastici.

Le operazioni, che hanno coinvolto varie pattuglie e il Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno visto anche l'istituzione di posti di controllo lungo le principali vie di collegamento e i luoghi di aggregazione.

Nel dettaglio, le forze dell'ordine hanno arrestato una donna brasiliana di 54 anni il 31 marzo, in esecuzione di un mandato di custodia per una condanna precedente per false dichiarazioni alle autorità. Attualmente è detenuta nel carcere di Chieti.

Il 26 marzo è stato arrestato un uomo marocchino di 32 anni, residente a Pavia, in seguito a un ordine di custodia per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. È detenuto nel carcere di Pescara.

Inoltre, un uomo di 36 anni di Spoltore è stato denunciato in stato di libertà il 30 marzo per il possesso di 4 grammi di hashish e cocaina suddivisi in dosi, in violazione dell'art. 73 del DPR 309/1990.

Un ragazzo di 16 anni di Pescara è stato segnalato alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila per una rapina perpetrata il 29 marzo ai danni di un coetaneo. Dopo averlo aggredito in una discoteca, gli ha sottratto 20 euro in contanti.

Infine, dopo un'indagine, è stato denunciato un uomo di 39 anni, S.F.D., per quattro episodi di furti aggravati e danneggiamenti avvenuti a dicembre in esercizi pubblici del centro.

Un altro uomo di 46 anni di Pescara, attualmente detenuto per un'altra causa, è stato ritenuto responsabile di 14 furti commessi a gennaio ai danni di distributori automatici installati negli uffici pubblici e istituti scolastici della città.