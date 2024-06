Furti in Serie: Due Donne da un Campo Rom Denunciate a Avezzano

Fermo della Polizia: Rapina in un Centro Commerciale

Nel primo pomeriggio del 3 c.m., la squadra Volante del Commissariato di Polizia di Avezzano è intervenuta presso un centro commerciale della città su segnalazione del personale di vigilanza antitaccheggio. Le guardie avevano fermato due giovani donne, sorprese a nascondere una considerevole quantità di merce nei propri zaini, superando le barriere delle casse.

Recupero della Merce e Accertamenti

Gli agenti hanno recuperato e restituito la merce, principalmente prodotti cosmetici del valore di circa 1.800 euro, e hanno accompagnato le due donne in Commissariato. Attraverso rilievi fotografici, sono stati identificati e scoperti i loro precedenti penali, risalenti a furti compiuti in diverse città italiane.

Denunce in Libertà: Pregiudicati per Reati Simili

Dopo valutazioni con l'Autorità Giudiziaria, le ragazze, provenienti da un campo rom della Capitale, sono state denunciate in stato di libertà per furto in concorso. Si tratta di un ennesimo episodio di furti ripetuti, che desta preoccupazione e richiede azioni concrete per contrastare tale fenomeno.