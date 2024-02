Furti nel Cuore di Corso Umberto: Ladri in Azione

Il cuore pulsante di Corso Umberto è stato teatro di una nuova ondata di furti, colpendo locali e attività commerciali durante i lavori di riqualificazione in corso da settimane. Nella notte scorsa, i malviventi hanno preso di mira il Bar Excelsior, già bersaglio di un precedente furto. Sfruttando un varco precedentemente creato, i ladri hanno tentato di penetrare all'interno del locale attraverso il gazebo, ma fortunatamente hanno incontrato ostacoli nell'aprire l'ingresso principale.

Sembra che gli stessi individui abbiano poi puntato l'edicola adiacente in piazza Sacro Cuore. In questo secondo episodio, hanno forzato la serranda e rubato numerosi giornali. La comunità è in allarme per questa serie di furti ripetuti, mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e fermare i responsabili di questi atti criminali.