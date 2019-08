La Squadra Mobile di L’Aquila sta eseguendo, in queste ore, delle ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari a carico di giovani, italiani e stranieri, indagati per i delitti di furto, rapina, ricettazione, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e atti persecutori nei confronti di adolescenti.

I dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, convocata presso la Questura di L’Aquila per le ore 11.30 di oggi.