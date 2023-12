Furto Incastrato dalle Videocamere: Denunciato 28enne già Noto alle Forze dell'Ordine

Un individuo già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato in seguito al furto di un registratore di cassa avvenuto in un negozio del centro città. Il 28enne, protagonista del reato, è stato individuato grazie alle immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza installate nell'esercizio commerciale.

L'episodio criminale è avvenuto nella notte del 29 novembre, quando il malvivente ha forzato la porta d'ingresso del negozio per sottrarre il registratore di cassa contenente denaro contante. La sala operativa della questura è intervenuta immediatamente inviando una pattuglia sul luogo del furto.

Le immagini delle telecamere hanno permesso agli agenti di esaminare le caratteristiche del ladro, e la descrizione è stata diffusa alle pattuglie in servizio. Durante il controllo in via Tavo, le forze dell'ordine hanno individuato il sospetto, che indossava gli stessi vestiti della notte del furto, incluso una maglia azzurra chiaramente visibile nelle immagini.

Il 28enne è stato sottoposto a controllo e, durante la perquisizione, sono stati trovati anche arnesi atti allo scasso. Portato in questura per l'identificazione, è stato denunciato per il reato di furto aggravato e per il possesso di strumenti atti allo scasso.