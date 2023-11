Furto con Cloroformio: Madre e Figlia Derubate e Narcotizzate in Casa

Nel corso di un furto avvenuto tra sabato e domenica in via Dalmazia, madre e figlia sono state vittime di un crimine particolarmente insidioso. I ladri hanno impiegato il cloroformio, presumibilmente in formato spray, nell'appartamento, narcotizzando le donne e rubando soldi e preziosi. L'indagine è ora nelle mani degli agenti del commissariato di Sulmona, intervenuti dopo la denuncia presentata dalla donna.

La madre e la figlia si sono risvegliate solo il giorno successivo al furto, accompagnate da un forte mal di testa. I criminali, utilizzando attrezzi da scasso, sono riusciti a penetrare nell'appartamento e, una volta all'interno, hanno raggiunto le camere da letto delle vittime, portando a termine il colpo.