Furto di rame nel condominio: ladro sorpreso e arrestato dai carabinieri

Cittadini notano movimenti sospetti e allertano i carabinieri: arrestato sul posto un uomo già destinatario di un provvedimento di espulsione.

Ladro di rame arrestato in flagrante dai carabinieri grazie ai condomini attenti

I carabinieri del Radiomobile di Chieti hanno arrestato un uomo di 42 anni, di origine senegalese, colto in flagranza mentre rubava alcune canaline in rame da un condominio nella notte scorsa. Il rapido intervento delle forze dell'ordine è stato possibile grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti nei pressi della palazzina.

L'allarme è scattato quando i residenti hanno visto l'uomo aggirarsi vicino ai pluviali dell'edificio con fare sospetto. Insospettiti, hanno immediatamente chiamato il 112 per denunciare la situazione. I militari dell'Arma sono arrivati tempestivamente sul luogo, riuscendo a sorprendere il ladro mentre stava già smontando le canaline in rame, pronto a portarle via. La refurtiva, che avrebbe avuto un notevole valore sul mercato nero, è stata così recuperata prima che potesse essere trafugata.

Una volta bloccato, i carabinieri hanno effettuato i dovuti accertamenti sull'identità dell'uomo. È emerso che il 42enne era già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. La sua posizione irregolare ha aggravato ulteriormente la sua situazione, conducendo le autorità a un provvedimento più restrittivo.

L’arresto è stato convalidato nel corso del giudizio per direttissima. A seguito della convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo, vista la gravità del reato e la sua condizione di irregolare sul territorio italiano. Questa misura cautelare è stata presa non solo per il reato di furto aggravato, ma anche per garantire il rispetto del provvedimento di espulsione precedentemente emesso.

Il furto di rame è un fenomeno che continua a creare allarme tra i residenti e le autorità, a causa del suo valore sul mercato e della facilità con cui può essere riciclato. I danni causati dalla rimozione delle canaline, spesso essenziali per lo smaltimento dell'acqua piovana, possono portare a problemi strutturali e costi elevati per i condomini. Il caso di Chieti è l'ennesima testimonianza di quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e contrastare questi episodi di microcriminalità.

Le forze dell’ordine raccomandano ai cittadini di segnalare tempestivamente qualsiasi movimento sospetto nelle aree comuni dei condomini o nelle vicinanze di edifici pubblici e privati. La prontezza dei residenti di questo condominio ha infatti permesso un intervento efficace, evitando così ulteriori danni e la dispersione della refurtiva.

Il fenomeno dei furti di rame continua ad essere un problema rilevante, soprattutto per le conseguenze economiche e strutturali che comporta. Le autorità locali ribadiscono il loro impegno nel monitorare e contrastare questo tipo di criminalità, con l'obiettivo di tutelare il patrimonio urbano e la sicurezza dei cittadini.