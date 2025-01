Furto di rame sulla ferrovia: arrestato giovane, complice in fuga

A Sambuceto, un ventenne marocchino è stato arrestato per il furto di 150 kg di cavi di rame dall'impianto ferroviario; il complice è riuscito a scappare.

Nel pomeriggio del 21 gennaio 2025, i Carabinieri del Radiomobile di Chieti hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 20 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, per il furto aggravato di rame ai danni dell'impianto ferroviario di Sambuceto, situato sulla tratta Pescara-Roma.

L'operazione è scattata quando i militari, durante un servizio di vigilanza nei pressi della stazione di Sambuceto, hanno notato due individui in atteggiamento sospetto lungo i binari. All'arrivo delle forze dell'ordine, i due hanno tentato la fuga portando con sé circa 50 metri di cavi di rame, per un peso complessivo di 150 kg, precedentemente asportati da alcuni pali nelle vicinanze. Uno dei due è stato bloccato, mentre l'altro è riuscito a dileguarsi.

Le indagini hanno rivelato che i cavi sottratti appartenevano a un impianto di proprietà di Trenitalia. Fortunatamente, il furto non ha causato interruzioni al servizio ferroviario. La refurtiva è stata recuperata e restituita agli operatori della società. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto per la mattina successiva.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di furti di rame che affliggono le infrastrutture ferroviarie italiane, causando non solo danni economici significativi, ma anche potenziali rischi per la sicurezza e disagi per i passeggeri. Le autorità invitano i cittadini a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine qualsiasi attività sospetta nelle vicinanze delle linee ferroviarie, al fine di prevenire e contrastare efficacemente tali reati.