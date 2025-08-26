Furto in spiaggia: giovane 28enne arrestato mentre fuggiva con borsa rubata

"Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Pescara dopo aver rubato una borsa sulla spiaggia della riviera nord, grazie alla segnalazione tempestiva dei bagnanti."

Un episodio di furto è stato sventato ieri pomeriggio lungo la riviera nord di Pescara, grazie all'intervento tempestivo della Polizia di Stato. Un giovane di 28 anni è stato arrestato dopo aver sottratto una borsa da sotto un ombrellone in uno stabilimento balneare. Il ladro, approfittando di un momento di distrazione dei proprietari, ha agito con rapidità, ma è stato notato da un bagnante attento.

Il testimone ha prontamente allertato il 112, fornendo una descrizione dettagliata del sospetto. Grazie a questa segnalazione, le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute tempestivamente, riuscendo a intercettare il giovane a circa 30 metri dal luogo del furto. Alla vista degli agenti, il 28enne non ha opposto resistenza ed è stato fermato.

Durante l'identificazione, il giovane è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, che hanno confermato la sua identità. Successivamente, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per furto aggravato. La borsa rubata è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.