Furto in villa all'Aquila: rubati Rolex e gioielli per 23.000 euro

Un ladro esperto ha messo a segno un colpo a Cianfarano, rubando orologi di lusso e gioielli per 23.000 euro. Le indagini proseguono.

Un grave furto ha colpito una villetta situata in località Cianfarano, a L'Aquila, con un bottino che sfiora i 23.000 euro. Due ladri, che si sono introdotti nella casa approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno rubato orologi di lusso Rolex e Omega insieme ad altri preziosi gioielli, concentrando la loro attenzione sulla camera da letto, dove il proprietario li custodiva. I malviventi sono riusciti a entrare nell'abitazione dal balcone del secondo piano, agendo rapidamente e con grande disinvoltura.

Il furto è avvenuto mentre il proprietario, un professionista noto, si trovava fuori casa per una serata con gli amici. Al suo rientro, intorno alle 21 di quella sera, ha trovato la sua casa messa completamente a soqquadro, con la conferma che i ladri erano riusciti a portare via quanto di più prezioso trovassero. La scoperta, sicuramente scioccante, ha messo in allarme l'intera zona.

Immediatamente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini e raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei proprietari. Nel corso della serata, sono state anche analizzate le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nell'area, che potrebbero fornire indizi utili per identificare i responsabili. Nonostante i furti siano in aumento in diverse zone della città, le autorità stanno cercando di reagire con maggiore presenza sul territorio, specialmente nelle aree vicine al centro storico.

Secondo i dati forniti dalle forze dell'ordine, i furti nelle abitazioni sono aumentati notevolmente, prendendo di mira non solo case private ma anche attività commerciali e residenze di professionisti. La crescente ondata di reati ha portato la Prefettura dell'Aquila a prendere provvedimenti, intensificando i controlli delle forze dell'ordine nelle zone a rischio. La cittadinanza è in crescente allerta, e si teme che questo tipo di crimine possa continuare a crescere, finché non saranno rafforzati ulteriormente i dispositivi di sicurezza e le azioni di monitoraggio.