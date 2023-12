Gala di Fine Anno a Chieti: Strauss e l'Eleganza dei Valzer Viennesi al Teatro Marrucino

Una serata di magia e raffinatezza attende il pubblico questa sera alle 21 al Teatro Marrucino di Chieti, con il prestigioso Gala di Fine Anno presentato dall'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese. Sotto la direzione di Giovanni Pompeo, la serata sarà impreziosita dalla presenza dell'acclamata soprano Chiara Guerra.

Il repertorio per questa ultima produzione dell'anno si ispira al tradizionale concerto della Filarmonica di Vienna, celebre per la sua esecuzione annuale nella prestigiosa Goldener Saal del Musikverein di Vienna il 1° gennaio. La scaletta includerà suggestivi valzer della tradizione viennese, con opere di Johann Strauss figlio, il luminare di una dinastia di compositori e direttori d'orchestra, insieme a composizioni di Franz Lehár, maestro dell'operetta, e brani lirico-sinfonici di Pëtr Il'ič Čajkovskij, Johannes Brahms, Emmerich Kálmán, Antonín Dvorák e Charles Gounod.

A completare il programma, una selezione di opere del compositore Francesco Paolo Masciangelo, nativo di Lanciano, in occasione del bicentenario della sua nascita.

Giovanni Pompeo, direttore artistico e musicale dell'Orchestra di Matera e della Basilicata, porta la sua maestria acquisita al Teatro alla Scala di Milano, dove ha collaborato con l'orchestra del Teatro e la Filarmonica, sotto la guida dei più eminenti direttori internazionali.

La giovane e talentuosa soprano Chiara Guerra, già apprezzata a livello nazionale e nota anche per la sua partecipazione alla finale di Miss Italia, sarà la voce protagonista di questa straordinaria serata di musica e arte. Un evento da non perdere per chi desidera concludere l'anno in un'atmosfera di raffinato fascino musicale.