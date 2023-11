Gelosia sfociata in violenza alla Villa Comunale: 24enne picchiato, nessuno chiama i soccorsi

Una serata tra amici nella suggestiva cornice della Villa Comunale si è trasformata in un dramma lunedì scorso, quando un giovane di 24 anni è stato brutalmente picchiato dall'amico, motivato da gelosie amorose. La vittima, residente a Teati, è ora ricoverata nell'ospedale Santissima Annunziata, con prospettive di guarigione che si prospettano lunghe e un intervento chirurgico in programma forse già oggi.

Il presunto aggressore, di un anno più giovane, è stato denunciato dalla squadra mobile con l'accusa di lesioni personali aggravate. La violenza ha avuto luogo nel cuore della Villa Comunale, e nonostante la presenza di altri due amici durante l'incidente, nessuno ha ritenuto opportuno chiamare i soccorsi. La vittima, ferita, ha dovuto raggiungere da sola il Pronto soccorso del policlinico in serata.

La situazione ha sollevato diverse questioni sulla mancata reazione degli altri presenti, che hanno scelto di non intervenire né di allertare il 118 di fronte a una situazione così grave. Ora, mentre la vittima affronta un periodo di recupero, l'aggressore dovrà rispondere delle sue azioni di fronte alla legge, con le accuse di lesioni personali aggravate che potrebbero portare a conseguenze legali significative. La vicenda mette in luce l'importanza della prontezza nel chiamare i soccorsi in situazioni di emergenza, anche quando si è testimoni apparentemente distanti di una violenza inaspettata.