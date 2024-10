Giallo al cimitero: pensionata trovata morta, autopsia e indagini in corso

Una donna di 75 anni rinvenuta senza vita, indagini in corso per chiarire le cause.

Il caso di Giuliana Leccese, pensionata e ex dipendente dell’amministrazione provinciale di Chieti, ha sconvolto la comunità locale. Ieri pomeriggio, intorno alle 14, è stata trovata priva di vita all'interno del cimitero, riversa a terra davanti alla tomba di famiglia con un sacchetto di plastica sulla testa. L’autopsia è stata disposta per determinare le cause del decesso e le indagini sono affidate ai carabinieri.

La donna era uscita da casa poco prima delle 11, con l'intenzione di recarsi in auto alle Poste per effettuare un prelievo di denaro. Preoccupato per il suo ritardo, il marito ha tentato di contattarla ripetutamente, senza ricevere alcuna risposta. Preoccupato, ha deciso di uscire per cercarla, scoprendo l'auto parcheggiata all'esterno del cimitero e, purtroppo, trovandola riversa a terra.

Il medico legale Christian D’Ovidio ha eseguito un'ispezione preliminare sul cadavere, mentre l’autopsia è stata richiesta dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Lucia Anna Campo. Attualmente, non si esclude alcuna possibilità riguardo alla causa della morte, che spazia da un gesto estremo, ipotesi che sembra prendere piede, a una possibile rapina. In quest'ultimo scenario, qualcuno potrebbe averla seguita dopo averla vista prelevare denaro.

I carabinieri stanno attualmente esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel cimitero di Sant'Anna. Anche l’auto della donna, parcheggiata in modo ordinato lungo la strada che conduce a un accesso laterale del cimitero, è stata ispezionata, ma non sono emersi elementi utili per le indagini. In seguito alla notizia della tragedia, il sindaco Diego Ferrara si è recato al cimitero per esprimere la sua vicinanza alla famiglia della vittima, presente insieme a marito e figlia. La comunità è in attesa di risposte mentre le indagini proseguono.