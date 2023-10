Giampaolo Grippa, Esperto in Sanità e Finanze, Assumerà la Carica di DA della Asl di Chieti

Un nuovo volto si prepara a guidare l'Amministrazione della Sanità Locale (Asl) nella provincia di Chieti, proveniente dalla città di Lodi. Giampaolo Grippa è stato ufficialmente nominato come il nuovo Direttore Amministrativo dell'Asl di Chieti, una nomina deliberata dal Direttore Generale Thomas Schael. Grippa assumerà la sua nuova posizione nel corso delle prossime settimane.

Il curriculum di Giampaolo Grippa, reso noto dall'Asl, rivela una solida formazione giuridica con un'attenzione particolare all'ambito internazionale. Nel corso degli anni, Grippa ha ampliato il suo bagaglio di conoscenze concentrandosi sugli studi economici e acquisendo le qualifiche di dottore commercialista e revisore dei conti.

La sua carriera è stata ricca di esperienze significative nel settore sanitario e amministrativo. Ha fatto parte del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici presso il Ministero della Salute ed è stato coinvolto nell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), contribuendo alla supervisione e alla valutazione delle performance delle Regioni. Grippa ha anche prestato servizio presso l'Istituto Superiore di Sanità, dove è stato membro del gruppo di Studio Nazionale per la Valutazione Economica dei Servizi di Telemedicina. Inoltre, ha svolto ruoli di responsabilità nella Regione Lazio come Direttore Generale della Programmazione Sanitaria Regionale.

La sua esperienza si è estesa a livello internazionale, includendo il lavoro per la Direzione Generale della Salute e della Sicurezza Alimentare della Commissione Europea, con particolare attenzione ai prodotti medici e all'innovazione.

Il Direttore Generale Thomas Schael ha enfatizzato l'importanza della nomina di Grippa, soprattutto in un periodo in cui l'Asl si concentra sulla realizzazione di nuovi ospedali e strutture di comunità. Le competenze e l'esperienza di Grippa, in particolare nel campo dell'edilizia sanitaria, saranno preziose per l'azienda.

Schael ha anche espresso gratitudine per il contributo di Manuela Loffredo, che ha temporaneamente ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo facente funzioni e ha garantito continuità nell'azione amministrativa in situazioni complesse.