Gianni Chiodi torna in scena: nominato nuovo AD della Fira Abruzzo

L'ex presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, è stato designato come nuovo amministratore delegato della Fira, la finanziaria regionale abruzzese. La nomina sarà formalizzata durante l'assemblea dei soci, che dovrà ratificare la decisione del Consiglio di amministrazione. ​

Chiodi, commercialista di 64 anni originario di Teramo, ha guidato la Regione Abruzzo dal 2009 al 2014. Durante il suo mandato, ha ricoperto anche il ruolo di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi della sanità. Recentemente, è stato assolto, insieme all'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni, nel processo relativo ai tetti di spesa delle cliniche private.

La nomina di Chiodi è stata annunciata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, durante una conferenza stampa presso la Fira Station di Pescara. Marsilio ha sottolineato che la scelta di Chiodi rappresenta una decisione "sbalorditiva e innovativa", poiché è la prima volta nella storia della Regione Abruzzo che un ex presidente viene chiamato a guidare una società così strategica.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha espresso le sue congratulazioni a Chiodi, evidenziando come la sua comprovata esperienza e il suo straordinario impegno rappresentino una garanzia per il futuro della regione. Verrecchia ha aggiunto che, grazie alle competenze e alla visione di Chiodi, la Fira potrà affrontare con successo le sfide future, contribuendo significativamente allo sviluppo dell'Abruzzo.

Anche l'onorevole Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia Abruzzo, ha commentato la designazione di Chiodi, affermando che questa nomina rappresenta un meritato riconoscimento delle sue comprovate competenze e del suo impegno al servizio dell'Abruzzo.

La Fira, sotto la gestione uscente del professor Stefano Cianciotta, ha registrato un attivo di bilancio di 1 milione di euro nel 2024. Marsilio ha evidenziato che, tre anni fa, quando è stata decisa la fusione tra Abruzzo Sviluppo e Fira, non era affatto scontato che oggi si avrebbe avuto un attivo di bilancio e una società in salute, merito dell'attuale management e di Cianciotta.

La nomina di Chiodi alla guida della Fira segna un ritorno significativo sulla scena amministrativa regionale, con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita e consolidamento della finanziaria regionale, contribuendo allo sviluppo economico dell'Abruzzo.