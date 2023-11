Giornata Nazionale degli Alberi: Iniziative e Sensibilizzazione nelle Scuole di Abruzzo e Molise

Nelle scuole di Abruzzo e Molise, domani e mercoledì, prendono il via le iniziative per la "Giornata Nazionale degli Alberi", promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica insieme al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. L'evento è coordinato dai Carabinieri Forestali, che hanno organizzato incontri con gli studenti, piantumazioni di alberi e altre attività di sensibilizzazione.

In una nota, si sottolinea che l'Arma dei Carabinieri attribuisce un significato speciale a questo evento, proponendo iniziative di sensibilizzazione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie. Queste attività avranno luogo martedì 21 novembre nei vari istituti scolastici e nelle aree individuate dalle amministrazioni comunali, con incontri dei Carabinieri Forestali con gli alunni.

In Abruzzo e Molise, saranno piantumate 785 piantine di specie forestali autoctone fornite dai Centri di conservazione della biodiversità dei Carabinieri, tra cui querce, pini mughi, pruni, corbezzoli, olmi e roverelle. Queste piantumazioni contribuiranno ad arricchire spazi pubblici delle due regioni.

Mercoledì 22 novembre, è previsto un ulteriore momento celebrativo all'Aquila, con la messa a dimora di un "sorbo montano", eletto "Albero cittadino". L'Aquila parteciperà al progetto nazionale promosso dall'Arma, che culminerà in un convegno all'Università Federico II di Napoli, con collegamenti in streaming con altri capoluoghi di regione. L'iniziativa si pone l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della conservazione e valorizzazione del patrimonio arboreo per il benessere ambientale.