Giornata mondiale Sclerosi multipla, a L'Aquila Fontana luminosa illuminata di rosso

Il monumento storico della Fontana luminosa in piazza battaglione Alpini all'Aquila stasera sarà illuminato di rosso su richiesta dell'Associazione Italiana sclerosi multipla (Aism).

L'iniziativa rientra nelle celebrazioni per la "Giornata mondiale della Sclerosi Multipla" durante la settimana di informazione dedicata alla malattia, che si tiene fino a domenica prossima 4 giugno.

Nel capoluogo abruzzese si terrà, inoltre, il prossimo 7 giugno un convegno scientifico dedicato alla patologia, sotto il patrocinio dell'amministrazione comunale. In altre città saranno organizzate ulteriori iniziative di sensibilizzazione: un congresso scientifico a Roma con 200 ricercatori da tutta Italia per fare il punto sulla ricerca, dal 30 maggio al 1° giugno, e un convegno per presentare i lavori dell'Agenda della Sclerosi multipla e patologie correlate 2025 nella sala Capitolare del Senato a Roma il 31 maggio. Nelle principali città Italiane è prevista l'illuminazione di palazzi significativi di colore rosso.