Giorni della Merla, clima mite su tutta la penisola,

Dopo il passaggio della coda del fronte atlantico di mercoledì l'alta pressione è in fase di rimonta e nelle prossime 48 ore cercherà di riconquistare il terreno perduto.

Tuttavia dovrà fare i conti con altre infiltrazioni di aria umida dai quadranti occidentali, in scorrimento lungo il suo bordo superiore, foriere di alcune insidie al Nord e sulle regioni tirreniche.

Il flusso occidentale sarà inoltre accompagnato da miti correnti in espansione dal medio Atlantico e dall'Africa nordoccidentale, che determineranno un aumento delle temperature proprio in concomitanza dei giorni della merla.

METEO GIOVEDÌ.

Al Nord tempo inizialmente soleggiato ma con nubi tendenti ad aumentare al Nordovest e qualche fenomeno in arrivo verso sera su Valle d'Aosta e Spezzino, nevoso sulle Alpi dai 1900m.

Al Centro tempo soleggiato, ma tra pomeriggio e sera nubi in aumento su Sardegna e regioni tirreniche con qualche pioggia in arrivo sull'alta Toscana.

Al Sud tempo soleggiato o poco nuvoloso con qualche addensamento in più su Calabria tirrenica e nord Sicilia.

METEO VENERDÌ.

Al Nord schiarite anche ampie sulle Alpi, schiarite e nubi sparse sull'alta Pianura Padana, addensamenti più consistenti su Emilia Romagna e Liguria con locali pioviggini sulla Riviera di Levante.

Al Centro nuvoloso su regioni tirreniche, Sardegna e Marche con qualche debole pioggia più probabile in Toscana.

Schiarite sull'Abruzzo, ampie sulle coste.

Al Sud nubi irregolari su nord Sicilia e regioni tirreniche peninsulari, senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite su Puglia e regioni ioniche.

Temperature in aumento.