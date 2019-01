Giorni della merla venti forti e mari agitati sull'Italia possibili mareggiate

Ultimi giorni di gennaio all'insegna del maltempo sull'Italia a causa della discesa sul Mediterraneo di impulsi di aria polare nord atlantica.

Quando correnti molto fredde entrano in contatto col nostro bacino la risposta è sempre la stessa, si formano delle profonde basse pressioni o cicloni in grado di portare venti forti e mari in burrasca.

Un nuovo importante peggioramento si profila per i prossimi giorni, un vortice di bassa pressione proveniente dal Regno Unito sprofonderà sul Mediterraneo occidentale tra giovedì e venerdì La saccatura si spingerà in una prima fase sulla Penisola Iberica e le Baleari richiamando forti venti meridionali sul bacino centrale del Mediterraneo e l'Italia.

Sarà tutto scirocco o libeccio inizialmente moderato, poi forte con raffiche che potranno raggiungere venerdì soprattutto nella seconda parte gli 80/90kmh su Sardegna, Mar Ligure, Tirreno centro meridionale e medio alto Adriatico.

Non si escludono anche locali punte di 90/100kmh o superiori. Probabile acqua alta sulla Laguna veneta fino a 115-120cm.

La situazione sarà analoga nella giornata di Sabato con forti venti, sempre tra Libeccio e Scirocco anche al Sud della Penisola.

Solo nella seconda parte di Sabato e per Domenica si avrà una rotazione dei venti sulla Sardegna con forte maestrale mentre altrove continueranno a spirate venti meridionali, sempre moderati o forti.

Insomma prepariamoci ad almeno tre giorni di burrasca con venti forti e mari agitati, anche molto agitati sui bacini più occidentali e possibili mareggiate lungo le coste esposte.