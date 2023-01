Giorno Memoria, Dureghello: Raccogliamo testimone dei nonni, testimoni Shoah stanno scomparendo

Per Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma, il presidio sulla memoria della Shoah è "fondamentale e altrettanto importante è lavorare sui giovani in un periodo in cui purtroppo, per ragioni anagrafiche, le persone che hanno vissuto sulla propria pelle l'esperienza dei campi di sterminio ci stanno lasciando e non potranno più, con il loro racconto empatico, far sentire il freddo di quella terribile pagina".

Ospite, all'Auditorium del Parco dell'Aquila, dell'iniziativa "Ricordo Storia Futuro", Dureghello ha giudicato importante "portare questo messaggio avanti per costruire quegli anticorpi rispetto a fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo che si palesano sempre più nella società di oggi".

"Non possiamo permettere - ha aggiunto - che atteggiamenti di intolleranza divengano quasi 'normali', che assumano connotati di un'abitudine di fatto tollerata. I nostri ragazzi devono invece conoscere a cosa può portare quell'odio e quell'indifferenza perché a loro spetterà di guidare il Paese".

Per la presidente della Comunità ebraica capitolina "fenomeni da tenere d'occhio ce ne sono diversi, anche nei contesti più disparati: all'interno delle scuole - ha sottolineato - oppure negli stadi con palesi manifestazioni antisemite discriminatorie e razziste e qualche esuberanza che si diffonde certamente con molta facilità nel web. Quindi - ha aggiunto - sono diversi i punti d'attenzione da presidiare, su cui bisogna intervenire puntualmente con molta determinazione".

Dureghello ha ricordato che "nel rapporto con le istituzioni, in questi anni, sono state costruite una serie di iniziative e attività condivise e congiunte che devono essere rinvigorite e rinforzate nel segno del monitoraggio e della prevenzione dell'antisemitismo".