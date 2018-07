Giostra cavalleresca, Valeria Marini sarà la Regina d'Aragona

I fasti del passato rivivono nella Giostra Cavalleresca di Sulmona, che anche per quest’anno si prepara ad affascinare migliaia di turisti. A più di tre secoli di distanza la magia di questo evento torna per la XXIV edizione grazie al progetto messo in atto prima dal Comitato Promotore e poi dall’omonima Associazione Culturale, che continua a sottolineare il forte legame con il territorio, le sue tradizioni, quell’innato senso di appartenenza e di identità.

A rappresentare il volto della regina Giovanna d’Aragona in questa occasione sarà l’attrice e show girl Valeria Marini, che il 28 e 29 luglio approderà nel capoluogo Peligno rilevando il testimone dall’attrice Maria Grazia Cucinotta, che lo scorso anno aveva ricoperto brillantemente e con grande fascino il ruolo regale in una delle rievocazioni storiche più importanti in Italia e non solo.

Il Palio, che porta la firma del pittore di Pratola Peligna Elio Lucente, coinvolge il tessuto sociale con tutte le sue più valide risorse ed è divenuto nel tempo un punto di riferimento importante dal punto di vista culturale e turistico, un omaggio dell’intera comunità all’Abruzzo, regione in possesso di meravigliose ricchezze artistiche, storiche, ambientali.

La rievocazione del corteo storico, partenza ore 16.30, che si snoda per le vie della città, tra entusiasmo e sorrisi, riproduce fedelmente i costumi di epoca rinascimentale. Emozioni intense che si alternano durante la passeggiata che accompagna l’arrivo al campo di gara, ore 18.00 in Piazza Maggiore, dove fin dal tempo antico si svolgevano le manovre militari o i mercati e le fiere. Un grande spazio (mq 12.150) nel cuore della città circondato da palazzi antichi, un importante acquedotto medievale e le cime delle suggestive montagne dell’Appennino che circondano Sulmona.

Grande attesa il 4 agosto, ore 21.30, per la prestigiosa “Giostra Cavalleresca d'Europa”, una ricorrenza che riunisce a Sulmona varie città europee in una unica manifestazione ed ognuna con una delegazione di figuranti in costume storico, tra danze antiche, armi, archibugieri, musici, falconieri, sbandieratori, teatranti, canto, cariche di lanzichenecchi, balestre. Per sognare d’altri tempi.