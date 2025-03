Giovane di 33 anni muore improvvisamente davanti alla moglie: tragedia a Popoli

Un uomo di 33 anni residente a Popoli Terme, impiegato presso lo stabilimento Gran Guizza, è deceduto in seguito a un malore improvviso mentre si trovava in casa con la moglie. Quest'ultima ha immediatamente allertato i soccorsi, ma all'arrivo dei medici del 118 non è stato possibile rianimarlo.

La Procura della Repubblica di Pescara ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso. Il sostituto procuratore Benedetta Salvatore ha disposto un'autopsia, i cui risultati preliminari suggeriscono un malore improvviso come causa del decesso. Ulteriori esami tossicologici sono stati effettuati, con esiti attesi entro sessanta giorni.

Gli accertamenti condotti dai carabinieri della compagnia di Popoli Terme non hanno evidenziato responsabilità di terzi. La comunità locale è profondamente scossa dalla perdita di un giovane così stimato. Questo evento solleva interrogativi sulla salute dei giovani adulti e sull'importanza di controlli medici regolari per prevenire tragedie simili.