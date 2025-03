Giovane medico stroncato da infarto: comunità in lutto profondo

La scomparsa improvvisa di Libero Cherubini, medico trentenne originario di Paganica, ha scosso profondamente la comunità locale e quella di Trento, dove esercitava la sua professione.

La comunità di Paganica, frazione dell'Aquila, è stata colpita da un grave lutto: la prematura scomparsa di Libero Cherubini, medico di 34 anni, in servizio presso l'ospedale di Trento.

Cherubini, specializzato in medicina d’emergenza, era noto per la sua dedizione e professionalità. La notizia del suo decesso, avvenuto a causa di un infarto, ha lasciato sgomenti colleghi, amici e concittadini.

Libero lascia nel dolore i genitori, Aldo Cherubini e Serena Tennina, e il fratello maggiore, Fulvio. La famiglia, originaria di Paganica, risiedeva da qualche tempo a Onna.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nella comunità, suscitando numerosi messaggi di cordoglio. Il Partito Democratico locale ha espresso profonda vicinanza alla famiglia Cherubini, sottolineando come Libero resterà per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

I funerali, inizialmente previsti per oggi, sono stati posticipati a data da destinarsi, per permettere a tutti coloro che lo hanno conosciuto di rendergli l'ultimo saluto.

La perdita di un giovane medico come Libero Cherubini rappresenta una grave perdita non solo per la sua famiglia e i suoi amici, ma anche per la comunità medica e per tutti coloro che hanno beneficiato della sua competenza e umanità.