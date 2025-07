Scopri i Big Che Accenderanno la Perdonanza 2025 all’Aquila con Eventi Imperdibili

La Perdonanza Celestiniana 2025 si presenta con un calendario ricco di concerti e ospiti di rilievo tra musica, spettacolo e cultura.

È stata ufficialmente svelata a Roma, presso la sede del Ministero della Cultura, la programmazione della Perdonanza Celestiniana 2025, evento che ogni anno anima la città dell’Aquila con una miscela di spiritualità, arte e intrattenimento. Tra i protagonisti dell’edizione che si terrà a fine agosto, spiccano nomi di rilievo come Antonello Venditti, che chiuderà la manifestazione il 30 agosto con un concerto atteso, e il cantante emergente Tananai, previsto il 25 agosto.

La rassegna musicale, ormai parte integrante del calendario culturale nazionale, prevede anche la partecipazione di artisti di grande calibro nel corso delle diverse serate. La prima serata, il 23 agosto, vedrà sul palco figure come Renato Zero, Alex Britti, l’attore e showman Raoul Bova, il frontman degli Stadio Gaetano Curreri, oltre ai cantautori Francesco Gabbani e Amara.

Un momento di particolare richiamo sarà la serata del 26 agosto, durante la quale il noto conduttore televisivo campano Stefano De Martino sarà protagonista nella suggestiva cornice della Scalinata di San Bernardino, confermando la vocazione dell’evento di unire spettacolo e tradizione.

La Perdonanza, istituita come celebrazione spirituale e culturale, è riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, testimoniando il valore storico e simbolico di questa festa che richiama non solo la popolazione locale ma anche numerosi visitatori provenienti da tutta la regione e oltre, desiderosi di vivere l’atmosfera di una grande festa comunitaria.

All’evento di presentazione hanno partecipato importanti autorità: Gianmarco Mazzi, Sottosegretario al Ministero della Cultura, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il vicesindaco e coordinatore del comitato Perdonanza Raffaele Daniele, e il direttore artistico Leonardo De Amicis. La presenza di queste figure istituzionali sottolinea l’importanza dell’iniziativa anche in chiave di promozione territoriale e rilancio culturale.

Non mancherà inoltre la tradizionale diretta televisiva del Corteo della Bolla, prevista per il 28 luglio su Rete8, che anticipa l’intensità e la ricchezza di questa manifestazione che coniuga sacro e profano, spettacolo e devozione.

La Perdonanza Celestiniana 2025 si conferma così un appuntamento imperdibile per chiunque desideri immergersi in una festa che fonde storia, cultura e musica di alta qualità, con artisti che rappresentano il meglio della scena italiana contemporanea.