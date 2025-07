Moto fuori controllo sulla SS80: 21enne lotta per non restare paralizzato

Drammatico incidente a Campotosto sulla statale 80: un giovane motociclista 21enne ha perso il controllo su asfalto bagnato, riportando un grave trauma cervicale e complicanze midollari.

Una domenica nera sulle strade dell’Aquilano si è trasformata in un incubo per un giovane motociclista pugliese di 21 anni, coinvolto in un grave incidente nei pressi di Campotosto lungo la statale 80 — tratto noto per la sua pericolosità, specie nei fine settimana.

L’impatto si è verificato intorno alle 13:00, al km 27+900, in direzione Campotosto. Per cause ora oggetto di verifiche — incluso il possibile asfalto scivoloso a causa della pioggia — il centauro ha perso il controllo, urtando violentemente un guard‑rail e cadendo sull’asfalto. Sul posto è accorso l’elisoccorso 118, che ha provveduto al trasporto d’urgenza al San Salvatore in Rianimazione.

Le condizioni del ragazzo sono definite critiche: ha riportato un grave trauma cervicale e un danno midollare, con il rischio concreto di paralisi. La prognosi è riservata, segnalando l'incertezza sull’evoluzione delle lesioni .

I Carabinieri di Pizzoli hanno effettuato i rilievi: non sono risultate altre persone coinvolte. Le prime risultanze puntano con forza sull’asfalto bagnato come concause dell’incidente. I conducenti, motociclisti e automobilisti, sono richiamati alla prudenza, specie in queste ore e su queste strade, come già evidenziato più volte da cronache precedenti.