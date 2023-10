Giro d'Italia 2024: Quattro emozionanti tappe abruzzesi annunciate

L'attesa è terminata per gli appassionati della corsa rosa, con l'annuncio ufficiale delle tappe abruzzesi del Giro d'Italia edizione 2024, presentate nell'ambito del Festival dello Sport a Trento. La carovana rosa attraverserà l'Abruzzo in quattro entusiasmanti tappe, portando lo spirito competitivo e l'energia del ciclismo professionistico nella regione.

Il 11 maggio, la carovana rosa farà il suo ingresso nell'Abruzzo con l'ottava tappa, che avrà il suo epilogo a Prati di Tivo, dopo una partenza da Spoleto. Il giorno successivo, per la nona tappa, la partenza sarà da Avezzano, con i corridori che si dirigeranno verso Napoli in un omaggio speciale a Vito Taccone, noto come il "camoscio d'Abruzzo".

L'Abruzzo sarà ancora protagonista nell'undicesima tappa, con i ciclisti che partiranno da Foiano Valfortore e si dirigeranno verso la splendida Francavilla al Mare. La regione ospiterà i corridori per l'ultima volta con la dodicesima tappa, che avrà la partenza da Martinsicuro e la destinazione finale a Fano.

Ogni provincia dell'Abruzzo sarà attraversata dalla corsa rosa, offrendo ai ciclisti e agli spettatori l'opportunità di scoprire le bellezze di questa regione. Alla presentazione delle tappe, è stato presente il presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha condiviso un rapporto sulle presenze turistiche in Abruzzo grazie alla precedente edizione del Giro d'Italia. Ha dichiarato: "Da gennaio ad agosto 2023, abbiamo registrato oltre il 9% di presenze in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un incremento significativo che supera di due volte e mezzo la media nazionale, dimostrando l'importante impatto che eventi sportivi di questo calibro possono avere sull'attrattiva turistica della nostra regione."