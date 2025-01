Giro d’Italia 2025: La settima tappa attraverserà l’Abruzzo, tra sfide e panorami mozzafiato

Il Giro d’Italia 2025 porterà i ciclisti attraverso le meraviglie naturali dell’Abruzzo, con una tappa che promette emozioni e sfide uniche. La settima tappa è un’occasione imperdibile.

Oggi, a Roma, è stato finalmente rivelato il percorso del Giro d’Italia 2025, giunto alla sua 108esima edizione. La gara ciclistica più famosa d’Italia, che avrà luogo dal 9 maggio al 1 giugno, si articola in ben 21 tappe, con una serie di novità che entusiasmano tifosi e appassionati. Tra queste, una delle più attese è la settima tappa, che si svolgerà interamente in Abruzzo. Il percorso collegherà Castel di Sangro a Tagliacozzo, passando attraverso le spettacolari montagne e borghi dell'entroterra regionale. Un evento che ha suscitato grande entusiasmo, soprattutto tra le autorità locali, con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha sottolineato come l'Abruzzo stia vivendo un momento di crescente visibilità grazie a eventi di questa portata.

Il percorso della settima tappa, che si terrà il 16 maggio, si preannuncia particolarmente impegnativo. La partenza avverrà da Castel di Sangro e proseguirà verso Tagliacozzo, attraversando alcuni dei paesaggi più suggestivi dell'Abruzzo. Gli atleti dovranno affrontare una lunga salita iniziale verso Roccaraso, per poi intraprendere una lunga discesa verso Sulmona. La parte più impegnativa della tappa sarà la successiva, con un’ascesa che porterà i ciclisti verso Monte Urano, un percorso di 4,5 km con pendenze che raggiungono il 14%. La sfida non finirà qui: i corridori dovranno poi affrontare il Vado della Forcella (21,6 km, pendenza massima 9%), fino ad arrivare all’ascesa finale di Tagliacozzo. Qui, la salita di 12,6 km, con pendenze che vanno dal 5,4% al 14%, metterà a dura prova anche i ciclisti più esperti, con un dislivello totale di 663 metri e un traguardo situato a 1.425 metri di altitudine. Un percorso che promette spettacolo, tra le montagne innevate e le strade panoramiche che solo l'Abruzzo sa offrire.

Il giorno successivo, la ottava tappa partirà da Giulianova per concludersi nella provincia di Macerata, ma l'Abruzzo avrà già avuto il suo momento di gloria con questa tappa entusiasmante.

Marco Marsilio, durante la presentazione del percorso, ha commentato con grande soddisfazione: “Il Giro d’Italia continua a scoprire l’Abruzzo, e l'Abruzzo a farsi scoprire da tutta Italia grazie a questa meravigliosa opportunità. Siamo pronti ad accogliere la Carovana Rosa, che attraverserà le nostre terre, attraversando monti e borghi, con uno scenario che sarà davvero speciale, in particolare per questa tappa da Castel di Sangro a Tagliacozzo, che metterà in risalto le nostre aree interne e le montagne, che quest’anno sono particolarmente innevate.”

Il Giro d’Italia 2025 si aprirà il 9 maggio con tre tappe in Albania, iniziando con la Durazzo-Tirana, e proseguirà con una cronometro il giorno successivo. Per l’Italia, la gara prenderà il via ufficiale il 13 maggio con la tappa Alberobello-Lecce, e il 16 maggio arriverà in Abruzzo, dove la settima tappa porterà i ciclisti sulle strade montuose abruzzesi. Tra le altre tappe importanti, Giulianova sarà il punto di partenza della ottava tappa, che si concluderà a Castelraimondo, nelle Marche.

Il percorso del Giro d’Italia 2025 promette emozioni e sfide ineguagliabili, con la settima tappa come uno degli appuntamenti più attesi. Tra l’entusiasmo degli appassionati e la bellezza naturale dell'Abruzzo, la gara rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche una vetrina per le meraviglie turistiche della regione. La partenza in Albania e le successive tappe italiane offriranno ai tifosi un’esperienza unica, con un occhio di riguardo per le bellezze naturali e le tradizioni locali. Il Giro d’Italia si conferma così come una delle manifestazioni più importanti per il turismo e l’economia dell’Abruzzo, che potrà beneficiare della visibilità globale che questo evento porta con sé.

La settima tappa rappresenta dunque una grande opportunità per la regione di farsi conoscere dal mondo intero, mostrando al pubblico internazionale la sua bellezza naturale e il suo patrimonio culturale. Con il supporto delle istituzioni e degli operatori locali, l'Abruzzo è pronto a vivere una delle edizioni più memorabili del Giro d’Italia.

Il percorso completo del Giro d’Italia 2025 vede partire la gara il 9 maggio con tappe in Albania, e si prosegue con una serie di tappe italiane che attraversano il paese, con un totale di 21 tappe, tra cui quella storica dell’Abruzzo il 16 maggio.