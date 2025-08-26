Gli ruba il bancomat e sottrae seimila euro dal conto

Un 76enne di origini foggiane è stato denunciato per aver sottratto e utilizzato indebitamente la carta bancomat di un anziano durante un pranzo nuziale a Cepagatti.

Un episodio di truffa e furto si è verificato a Cepagatti, dove un 75enne è stato vittima di un inganno durante un pranzo nuziale. Distratto dai festeggiamenti, l'anziano ha lasciato incustodito il proprio portafoglio, permettendo a un malintenzionato di sottrarre la sua carta bancomat e sostituirla con un'altra simile, intestata a una persona diversa. L'autore del reato è riuscito anche a ottenere il codice PIN della carta, utilizzandola per effettuare prelievi e acquisti in vari esercizi commerciali del circondario di Pescara. In pochi giorni, il conto dell'anziano è stato svuotato per un ammontare superiore a 6.000 euro.

Solo dopo numerosi tentativi di pagamento falliti, la vittima si è accorta dell'avvenuto scambio e si è recata presso la stazione dei Carabinieri di Cepagatti per sporgere denuncia. Le indagini, condotte dai Carabinieri, hanno permesso di identificare l'autore del reato: un 76enne di origini foggiane, residente a Montesilvano, già noto alle forze dell'ordine per fatti analoghi. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Le indagini proseguono per individuare e recuperare la merce acquistata indebitamente e per verificare eventuali responsabilità dell'uomo in altri episodi simili denunciati in precedenza.