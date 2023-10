Gran Guizza di Popoli: Sindacati Chiedono un Tavolo Urgente per Affrontare le Preoccupazioni

Le sigle sindacali Fai Cisl e Flai Cgil stanno sollecitando con urgenza un tavolo regionale con l'azienda Gran Guizza di Popoli al fine di affrontare e risolvere le complesse questioni legate al bando di concessione. Le preoccupazioni riguardano principalmente l'eventuale contrazione dell'occupazione e una significativa riduzione degli investimenti aziendali presso il sito di Popoli. Questi sviluppi sono il risultato diretto della revoca del bando regionale per la concessione delle acque della Fonte Sant'Angelo.

La controversia sulle concessioni delle acque è una questione che ha alimentato incertezze e perplessità fin dal 2017. Alla luce di tali preoccupazioni, le organizzazioni sindacali hanno avanzato la richiesta di un tavolo regionale per favorire un dialogo costruttivo e, soprattutto, per ottenere risposte tempestive e soluzioni efficaci. Le parti coinvolte cercano di affrontare questa situazione complessa e trovare una via d'uscita che possa salvaguardare l'occupazione e gli investimenti nell'area di Popoli.