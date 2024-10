Gran Sasso, Forum H2O "comunicato stupefacente di un commissario di Governo sull'acqua"

"Leggiamo trasecolati il comunicato stampa di un commissario di Governo che riporta integralmente su propria carta intestata una nota di una società privata che a sua volta sostiene cose gravissime in merito alla qualità delle acque e allo stato delle opere di adduzione del Gran Sasso. Questo Commissario tra l'altro tiene a precisare, cosa a nostro avviso ancora più surreale, di non aver avuto alcun preavviso rispetto a quanto accaduto nei due giorni precedenti, così come riportati da Italferr. Meno male che proprio questo Commissario, davanti ai nostri documentati dubbi sul suo approccio al problema Gran Sasso, ci aveva tacciato di allarmismo. Purtroppo non possiamo citare il sommo poeta quando diceva "guarda e passa". Il Gran Sasso e 500.000 persone meritano per l'ennesima volta spiegazioni dettagliate e la totale trasparenza documentale su questioni fondamentali come l'acqua." così Augusto De Sanctis del Forum H2O commenta il comunicato stampa del Commissario governativo sul Gran Sasso che l'organizzazione giudica letteralmente stupefacente.