Gran caldo nel week end, punte fino a 40°, ma attenzione a temporali a nord

Un vasto campo di alta pressione continua ad abbracciare le latitudini centro-meridionali del Continente e protegge anche l'Italia, specie le nostre regioni centro-meridionali.

Al Nord invece si assiste ad infiltrazioni di aria umida e a tratti instabile che provocano la formazione di temporali pomeridiano/serali sulle zone alpine, in locale sconfinamento a quelle di pianura, con coinvolgimento anche di parte della dorsale appenninica.

Venerdì l'ulteriore rinforzo di un campo di alta pressione di matrice subtropicale favorirà una giornata in prevalenza soleggiata e calda su tutta Italia, determinando anche un avvio di weekend all'insegna del bel tempo con caldo in intensificazione soprattutto al Centro-Sud. Ma entro la fine della settimana un nuovo smacco dell'alta pressione sul suo perimetro settentrionale determinerà un deterioramento del tempo a partire dalle Alpi.

METEO SABATO.

Inizio giornata soleggiato, salvo qualche disturbo su Alpi e Liguria, ma ancora senza fenomeni di rilievo. Dal pomeriggio infiltrazioni umide raggiungeranno nuovamente le Alpi, provocando acquazzoni e temporali che entro sera potranno localmente sconfinare alla Val Padana, specie settentrionale. Sul resto d'Italia nulla di fatto, con l'alta pressione a garanzia di una giornata stabile e soleggiata e con temperature in lieve aumento, su valori decisamente estivi, diffusamente intorno ai 33/35°C. In serata però inizierà a cedere l'alta pressione sul Nord Italia per l'abbassamento di latitudine dell'azione di una depressione sul Centro-Nord Europa, tanto che sulle zone alpine il tempo subirà un ulteriore peggioramento con piogge sui confini centro-occidentali. Qualche pioggia in arrivo anche sulla Liguria centrale.

METEO DOMENICA.

L'alta pressione continua a cedere sul suo bordo settentrionale permettendo il passaggio di un fronte responsabile di un ulteriore peggioramento al Nord. Attesi piogge e temporali che dalle Alpi si propagheranno in giornata alla Val Padana, anche forti e grandinigeni sulle aree centro-orientali, con temperature in diminuzione. In serata passaggio di temporali fin lungo le coste venete ed emiliano romagnole con raggiungimento anche delle Marche, mentre il tempo inizierà a migliorare su Nordovest e Lombardia. Attenzione a qualche pioggia che già ad inizio giornata interesserà la Liguria, specie di Levante.

Sul resto d'Italia proseguirà invece il bel tempo grazie alla presenza dell'alta pressione.

Temperature in calo al Nord, in ulteriore aumento al Centro e soprattutto al Sud con punte di 38/40°C.