Grave Incidente a Pescasseroli: 16enne Colpito da Cavallo, Ricoverato in Prognosi Riservata

Un drammatico episodio ha scosso la tranquilla località di Pescasseroli, dove un giovane di soli 16 anni è stato gravemente ferito da un cavallo nel maneggio di famiglia. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando il ragazzo è stato colpito da una potente zampata alla testa da uno dei cavalli presenti nel centro equestre.

Il giovane è stato immediatamente soccorso e sul posto è giunta un'ambulanza del servizio 118. Tuttavia, vista la gravità delle lesioni riportate, i soccorritori hanno richiesto l'intervento dell'elicottero per un trasporto d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

Nonostante la serietà dell'incidente, sembra che il ragazzo non sia in pericolo di vita. Un particolare che ha contribuito a mitigare le conseguenze dell'aggressione è l'assenza di ferri sugli zoccoli del cavallo, il che ha limitato l'estensione dei danni causati dal violento colpo.

I carabinieri di Pescasseroli sono intervenuti prontamente, mettendo in sicurezza l'area dell'incidente e raccogliendo testimonianze da parte dei gestori del maneggio e da coloro che si trovavano nelle vicinanze al momento dell'accaduto. Le indagini sono in corso per fare luce sulle circostanze esatte che hanno portato a questo tragico episodio.