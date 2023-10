Grave Incidente su Autostrada: Bisarca si Ribalta e Perde Tre Auto

Una scena spaventosa si è verificata stamani lungo l'Autostrada A14, nelle vicinanze del casello di Pescara Nord. L'incidente ha coinvolto una bisarca che, purtroppo, si è ribaltata causando la perdita di tre auto, che sono finite capovolte sulla carreggiata.

L'incidente ha avuto luogo sulla A14 Bologna-Taranto, tra Pescara Ovest e Pescara Nord, in direzione di Ancona. A seguito di questa grave situazione, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto autostradale. Il tragico episodio si è verificato al chilometro 370 dell'autostrada.

Al momento della chiusura, il traffico non è completamente bloccato, ma si è creata una coda lunga circa 2 chilometri all'interno del tratto chiuso. In direzione opposta, verso Bari, si sono registrati rallentamenti dovuti alla curiosità dei guidatori, causando una coda di un chilometro.

L'incidente ha avuto anche impatto sul nodo stradale della A25 Torano-Pescara con la A14 Bologna-Taranto, rendendo necessaria la chiusura di questo tratto provenendo dalla A25.

Per evitare ulteriori disagi, è stata suggerita un'alternativa per chi si dirige verso Ancona. Dopo l'uscita obbligatoria di Pescara Ovest, dove si è formata una coda di un chilometro, è possibile seguire la viabilità ordinaria, con il rientro in autostrada previsto a Pescara Nord.

Coloro che arrivano dalla A25 Torano-Pescara possono uscire a Chieti e, successivamente, rientrare nell'autostrada a Pescara Nord.

In risposta a questo grave incidente, sul luogo sono presenti il personale di Autostrada per l'Italia e tutte le squadre di soccorso meccanico e sanitario, al fine di garantire assistenza e ripristinare la circolazione quanto prima.