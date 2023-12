Grave Incidente sul Lavoro a Colleranesco: Operaio Caduto da Muletto in Condizioni Gravi

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto in un'azienda di Colleranesco, dove un operaio, 57 anni, è stato ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Mazzini di Teramo. L'uomo è caduto da un muletto durante le operazioni di carico e scarico delle merci, riportando un trauma cranico in seguito all'impatto della testa.

Dopo le prime cure all'ospedale di Giulianova, a causa delle gravi condizioni, è stato trasferito all'ospedale Mazzini di Teramo, dove la prognosi rimane riservata a causa del trauma cranico subito.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, incaricati di ricostruire l'accaduto. Si è appurato che alla guida del muletto coinvolto non si trovava l'operaio 57enne, ma un suo collega. L'indagine è in corso per comprendere le dinamiche dell'incidente e valutare eventuali responsabilità.