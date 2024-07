Grave incidente a Fossa: Operaio 32enne cade dal tetto del capannone

Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso Fossa nel pomeriggio di oggi, quando un operaio di 32 anni è precipitato dal tetto dell'ex colorificio del paese. L'uomo, di nazionalità macedone, è caduto da un'altezza di circa cinque metri, provocandosi gravi lesioni. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri sul luogo dell'incidente, le circostanze esatte che hanno portato alla caduta dell'operaio devono ancora essere chiarite. La Procura ha avviato un'indagine per determinare le eventuali responsabilità nell'accaduto. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della Asl 1, incaricati di verificare eventuali violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

La comunità locale è profondamente colpita da questo tragico evento, mentre le autorità continuano a investigare per comprendere pienamente le dinamiche dell'incidente e garantire che misure appropriate vengano adottate per prevenire simili tragedie in futuro.