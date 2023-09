Grave incidente agricolo: giovane di 29 anni ricoverato in codice rosso

Un grave incidente agricolo ha scosso la contrada Poggioragone di Loreto Aprutino, coinvolgendo un giovane di 29 anni. Il tragico episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, quando il giovane stava lavorando su un terreno a bordo di un trattore.

Le circostanze esatte che hanno portato all'incidente sono ancora oggetto di indagine e saranno chiarite successivamente. Ciò che è certo è che il giovane è stato sbalzato dal trattore durante l'operazione.

Il pronto intervento è stato tempestivo grazie all'arrivo degli operatori sanitari del 118, che hanno subito stabilizzato il paziente e proceduto all'intubazione. L'elicottero del servizio di emergenza è stato chiamato in soccorso, e il giovane è stato trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Pescara per ricevere le cure necessarie.

Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, hanno avviato un'indagine per ricostruire in dettaglio le circostanze dell'incidente e determinare le cause che hanno portato a questa tragica situazione.