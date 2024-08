Grave incidente in via Kennedy: automobilista estratto dalle lamiere dopo scontro con un trattore

Questa mattina, intorno alle 8:40, un violento incidente stradale ha coinvolto una Mercedes C220 e un trattore agricolo in via Kennedy. Un automobilista di 50 anni è stato estratto vivo dalle lamiere della sua vettura grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Nereto. L'uomo ha riportato diversi traumi ed è stato trasferito in ospedale con l'eliambulanza. Il conducente del trattore, rimasto illeso, stava guidando un mezzo agricolo gommato con un aratro agganciato al retro.

Le cause dell'impatto, che ha colpito il lato sinistro del trattore, sono attualmente oggetto di indagine da parte dei Carabinieri di Nereto. I soccorsi del 118 di Sant'Omero sono intervenuti tempestivamente, mentre i Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatore idraulico per liberare l'automobilista dalle lamiere della Mercedes.