Guai per un 43enne di Montesilvano: Scoperto a Scaricare Eternit nella Boscaglia da un Autocarro

Nella tarda serata di ieri, un cittadino di 43 anni di Montesilvano è stato sorpreso in flagrante dai carabinieri di Spoltore mentre scaricava numerose tavole ondulate di eternit, presumibilmente contenenti amianto, da un autocarro in un terreno demaniale nei pressi di via Vestina a mare a Cappelle sul Tavo.

L'uomo, già noto alle forze di polizia, è stato segnalato per la gestione illegale di rifiuti speciali, specificamente pannelli di eternit.

L'intera area interessata è stata delimitata per consentire l'esecuzione di una bonifica accurata, al fine di rimuovere qualsiasi potenziale rischio legato all'amianto.

Il furgone utilizzato nell'operazione è stato sottoposto a sequestro preventivo, mentre l'individuo si trova ora nei guai per la sua azione illecita.