Guida Sott'effetto di Droga e Senza Patente: Blitz della Polstrada Ritira 7 Patenti nel Weekend

Un 22enne, residente nel Chietino, è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre procedeva a zig-zag con la sua auto, sotto l'effetto di cocaina, hashish e oppiacei. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, guidava senza patente e ora affronta una multa di oltre 5mila euro e una denuncia all'autorità giudiziaria. L'episodio è stato uno dei sette ritiri di patente effettuati durante il weekend nell'ambito della campagna di prevenzione "E…state con noi".

Controlli Intensificati e Rilevamenti

Durante il fine settimana, la Polstrada ha intensificato i controlli su alcol e droghe alla guida, utilizzando un laboratorio mobile per test immediati. Il bilancio finale ha visto ben 7 patenti ritirate a conducenti risultati positivi sia al test dell’etilometro che a quello con il drug test.

Caso di Incapacità alla Guida

Il 22enne, trovato alle ore 3 mentre zigzagava per la città, è apparso subito agitato e in evidente stato di alterazione. Oltre alla positività ai test per sostanze stupefacenti, gli agenti hanno scoperto che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. Le sanzioni per il giovane includeranno una pesante multa e la denuncia.

Altre Infrazioni Rilevate

Tra i casi di maggiore rilievo, un 35enne della provincia di Pescara è stato sorpreso con un tasso alcolemico di 1,31 g/l, ben oltre il limite consentito. Anche una 29enne è risultata positiva sia all'alcol che ai cannabinoidi, con un tasso alcolemico di 0,96 g/l.

Proseguimento dei Controlli

La Polizia Stradale annuncia che i controlli su alcol e droghe alla guida continueranno nei prossimi weekend per garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti causati da guida sotto l'effetto di sostanze.