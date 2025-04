I 5 Probabili per lo Scrano Pontificio Dopo Bergoglio

Cardinale Pietro Parolin – Segretario di Stato vaticano, noto per la sua esperienza diplomatica e la gestione degli affari internazionali della Santa Sede.​

Cardinale Matteo Zuppi – Arcivescovo di Bologna, apprezzato per il suo impegno nel dialogo interreligioso e nelle questioni sociali.​

Cardinale Luis Antonio Tagle – Filippino, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, rappresenterebbe una scelta significativa per l'Asia.

Cardinale Peter Turkson – Ghanese, ex prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, noto per il suo impegno nelle questioni ambientali e sociali.​