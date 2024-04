I "Weekend dell'Orso" Ritornano nelle Riserve e Oasi Naturali

Con l'avvicinarsi dell'estate, ritornano con grande successo i tanto attesi "campi orso" dedicati alle famiglie nelle meravigliose terre naturalistiche abruzzesi, dimora del prezioso plantigrado. Dopo il trionfo degli anni precedenti, il WWF Italia, in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Gole del Sagittario”, ripropone i campi a tema Orso, nell'ambito della Campagna Orso 2x50.

Questa iniziativa non solo offre un momento di svago, ma si configura come un'importante opportunità di incontro e conoscenza, come sottolinea Filomena Ricci, Delegata WWF Abruzzo. Le famiglie partecipanti hanno l'occasione di approfondire la conoscenza del lavoro svolto dalle Aree Protette e dalle associazioni di volontariato, contribuendo alla salvaguardia dell'Orso bruno marsicano, una specie unica al mondo e attualmente a rischio con una popolazione stimata tra i 50 e i 60 individui.

Guidati da esperti come Samuele Giancarlini, guida ambientale professionista, e Pasquina Palermo, giovane allevatrice e laureanda in biologia, le famiglie avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza coinvolgente. Palermo, dopo aver subito danni da orso, ha trasformato il suo recinto elettrificato donato dal WWF in un "dono" da offrire, testimonianza tangibile della possibile convivenza tra uomo e fauna selvatica.

Durante il campo, le famiglie saranno ospitate nelle strutture della Riserva e Oasi WWF “Gole del Sagittario”, avendo così modo di conoscere a fondo la realtà dell'area protetta grazie anche all'incontro con la direttrice Sefora Inzaghi. Quest'esperienza formativa alternativa offre l'opportunità di vivere concretamente l'impegno civile a favore della specie, esplorare nuovi territori e godere del piacere di farlo in compagnia della propria famiglia.

Le iscrizioni ai campi sono già aperte, con le seguenti date disponibili:

11–14 luglio

22–25 luglio

4–7 agosto

22–25 agosto

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare wwfvolontariorso@gmail.com o chiamare il numero 334 8302603.