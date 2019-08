IL JAZZ ITALIANO PER LE TERRE DEL SISMA 31 agosto 1 settembre L’Aquila

Dopo il successo delle edizioni precedenti, “Il Jazz italiano per le terre del sisma” torna con un’edizione rinnovata in prima linea nelle terre del cratere delle quattro regioni coinvolte – Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - confermando l’impegno e l’organizzazione della Federazione Nazionale “Il Jazz Italiano” – con il coordinamento operativo della Associazione I-Jazz – insieme a Mibac, il Main Sponsor SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuovo IMAIE e ai molti partner tecnici coinvolti.

Confermata, quindi, la nuova edizione 2019 della grande maratona musicale all’Aquila, quest’anno dedicata alla creatività femminile, che avrà inizio nella serata di sabato 31 agosto, per proseguire, a partire dalla mattina e per tutta la giornata, con altri concerti in molteplici location della città, domenica 1° settembre.

La due giorni a L’Aquila è stata preceduta da una settimana di concerti e trekking, iniziata il 24 agosto) nel cuore delle Terre del Sisma tra le regioni citate (organizzata da I-Jazz attraverso i propri soci Musicamdo, Young Jazz e Fara Music in collaborazione con Associazione Movimento Tellurico, Trekking, ecologia e Solidarietà).

Per il quinto anno consecutivo la grande famiglia del jazz italiano torna all’Aquila e lo fa con un nuovo corso progettuale che pone al centro della manifestazione la creatività femminile.

Due giorni di concerti (31 agosto e 1 settembre), oltre cento musicisti coinvolte, 18 diverse postazioni nel centro storico dell’Aquila con alcune location d’eccezione che verranno impiegate per la prima volta, come l’interno della Basilica di Collemaggio e la Chiesa di Santa Maria del Suffragio, grandi nomi della musica pop italiana e un programma complessivo che vede una netta maggioranza di donne sui vari palchi studiato e ideato da Paolo Fresu e dalle associazioni che compongono la Federazione Il Jazz Italiano: sono questi i punti di forza della parte conclusiva de “Il jazz italiano per le terre del sisma” che, come da tradizione, conclude nel capoluogo abruzzese la propria marcia in una festa musicale per la città e per tutto il jazz italiano.

Sul Palco di Piazza Duomo sabato 31 agosto a partire dalle ore 21:00, con la conduzione di Lella Costa, “L’altra metà del jazz”: Ornella Vanoni, Karima, Agata Garbin, Nicky Nicolai e Stefano, Cristina Zavalloni. La serata sarà aperta dal saluto ai partecipanti della marcia solidale partita il 24 agosto da Camerino e giunta nel capoluogo d’Abruzzo dopo aver attraversato i territori colpiti dal terremoto del 2016.

Il concerto serale di sabato 31 agosto è anticipato da una messa e concerto organistico di Claudio Astronio alle ore 18:30, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio.

Domenica 1 settembre, sempre a L‘Aquila, Maratona del jazz italiano, anche con Laboratori per i bimbi gattonanti a cura dell’Associazione “Nati nelle Note”. Il concerto dei Virtuosi Italiani ospiti Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura all’interno della Basilica di Collemaggio, inizialmente previsto per le 9.30, è stato spostato alle 13.30.

La giornata di domenica, quindi, si aprirà con il concerto delle 12:00 davanti alla Casa dello Studente con Emanuela Di Benedetto “Human Emotions”. A seguire, nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano si alterneranno, Stefania Tallini, piano solo, Leila e Sara Shirvani duo, violoncello e pianforte, Perla Cozzoni piano solo. Nel Centro storico la Girlesque Street Band. All’interno della Basilica di San Bernardino, il Quartetto Alborada special guest Maria Pia De Vito, il Quartetto Pessoa.Nell’Emiciclo/Palazzo del Governo la Conspe Big Band del Conservatorio di Pescara, direttore Mike Applebaum), la Big Band del Conservatorio de l’Aquila, direttore Massimiliano Caporale e l’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani direttore, Pino Iodice, direttore ospite, Giuliana Soscia. Nell’Auditorium del parco – Spazio Infanzia, Laboratori musicali Orchestra e Coro Scuola Secondaria di I°grado “Dante Alighieri” dell’Aquila a cura di Catia Gori, Mario Piatti, Enrico Strobino e Tullio Visioli, l’Orchestra della Scuola Secondaria di I°grado G.Carducci di Brescia diretta da Carmelo Coglitore. A Palazzo Lucentini-Bonanni, Ludovica Manzo e Alessandra Bossa “O-Janà”, Anna Lauvergnac Quartet, Franca Masu e Sade Mangiaracina duo, Les Scat Noir. A Palazzo Cappa-Cappelli, Eleonora Strino trio,Rosa Brunello “Los fermentos – Shuffle mode”, Tencofamiglia, Federica Michisanti “Horn Trio”. A Palazzo Carli, Simona Severini, Evita Polidoro “Nerovivo”, Cristina Renzetti e Federico Casagrande. In Piazza Chiarino, Lilac for People, Anais Drago “Jellyfish”, Ada Montellanico feat. Giovanni Falzone “Abbey’s Road”, Gaia Mattiuzzi Trio. A Largo Tunisia, Roberta Brighi Trio, Camilla Battaglia “EMIT”, Zoe Pia “Shardana”, Lumină. Nella Piazzetta dei Novi Martiri, Marcella Carboni solo arpa, al Palazzetto dei Nobili, Caterina Palazzi solo “Zaleska”, progetto multimediale. Infine, in Piazza Duomo il concerto finale con Fabio Concato.

Queste le variazioni in caso di pioggia: le orchestre previste alle ore 15:00 all’Emiciclo si esibiranno alla stessa ora nel palco di Piazza Duomo; il solo di Marcella Carboni a Piazzetta Nove Martiri sarà spostato presso il Palazzetto dei Nobili; i concerti previsti a Largo Tunisia alle 15:30 si svolgeranno alla stessa ora presso l’Aula Magna Alessandro Clementi della Facoltà di Scienze Umane (Via Nizza 14); le formazioni musicali a Piazza Chiarino, in programma dalle 15:30, si esibiranno nello stesso ordine all’Auditorium del Parco a partire dalle 17:30. Il resto del programma rimarrà invariato.

La Partita del Cuore e la mostra fotografica a cura di AFIJ

Il 31 agosto alle ore 10:00 presso lo Stadio nuovo di Amatrice sarà disputata l’attesa Partita del Cuore che vedrà impegnate in campo la Nazionale Italiana Jazzisti Onlus e la Nazionale Terremotati.

Per la Nazionale Jazzisti scenderanno in campo tra gli altri Paolo Fresu, Max De Tomassi, voce storica di Rai Radio 1 nonché Amatriciano doc, Costantino Ladisa, Max Paiella, Fabrizio Salvatore, Lucrezio De Seta mentre la Nazionale terremotati sarà capitanata da Francesco Pastorella, Presidente della Nazionale Terremotati e allenata dal mister Sergio Pirozzi.

Il ricavato della partita andrà per la ricostruzione della casa della musica di Amatrice.

Una novità che caratterizza la prossima edizione è la realizzazione della mostra fotografica allestita e curata dall’Associazione Fotografi Italiani di Jazz (costituitasi a inizio 2019 e membro della Federazione) in una location all’Aquila (con molta probabilità sarà il Ridotto del Teatro Comunale).

La Mostra “I fotografi italiani per le terre del sisma” è solo una piccola parte dell’immenso lavoro di oltre 50 fotografi coordinati negli anni da Paolo Soriani, Andrea Rotili ed Emanuela Corazziari per il volume realizzato da MIdJ dedicato al progetto.

Alcuni di questi fotografi sono confluiti nella neonata Associazione Fotografi Italiani di Jazz e sono stati invitati a partecipare con i loro scatti più rappresentativi a questa mostra. L’AFIJ quest’anno con il patrocinio della Federazione del Jazz Italiano coordinerà il lavoro di 5 fotografi intorno a singoli progetti autoriali dedicati a questa edizione 2019. I materiali realizzati saranno poi raccolti e diventeranno una mostra e un libro.

Gli scatti che saranno esposti nella mostra del 2019 sono a cura di: Pino Ninfa, Paolo Soriani, Andrea Rotili, Pino Passarelli, Paolo di Pietro, Costantino Idini, Roberto Manzi, Daniela Franceschelli, Mario Catuogno, Gianluigi Iovino, Riccardo Crimi, Gabriele Lugli, Michele Bordoni.

La manifestazione è promossa da Mibac – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dal Comune dell’Aquila, sostenuta dai Comuni di Accumoli, Amatrice, Camerino, Fiastra, Norcia, Usssita e da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in qualità di main sponsor, con il supporto di NUOVOIMAIE e il contributo tecnico di CAFIM, Associazione Movimento Tellurico e organizzata dalla Federazione con il coordiamento dell’Associazione I-Jazz e il contributo di Casa del Jazz. Da segnalare, per la Marcia Solidale, l’organizzazione e il sostegno di Musicamdo Jazz e TAM-Tutta un'Altra Musica (Marche), Young Jazz (Umbria), Fara Music (Lazio), il contributo tecnico di Cotram,

IL JAZZ ITALIANO PER LE TERRE DEL SISMA

“L’altra metà del jazz” 31 agosto-1° settembre Città dell’Aquila

31 AGOSTO

Chiesa di Santa Maria del Suffragio (detta delle Anime Sante)

ore 18:30 Messa e concerto organistico con Claudio Astronio

Piazza Duomo | A partire dalle ore 21:00

Conduce Lella Costa

21:10 - Ornella Vanoni

Ornella Vanoni, Roberto Cipelli (pianoforte), Loris “Lero” Lari (contrabbasso), Stefano Pisetta (batteria)

21:45 – Karima

Karima (voce), Piero Frassi (pianoforte)

22:20 - Consegna Premi alla Carriera e Premio Giovani Visionari 2019

22:30 - Agata Garbin solo batteria

22:35 - Nicky Nicolai e Stefano di Battista

Nicky Nicolai (voce), Stefano Di Battista (sax), Andrea Rea (pianoforte), Dario Rosciglione (contrabbasso), Luigi Del Prete (batteria)

23:10 - Cristina Zavalloni “Special Dish”

Cristina Zavalloni (voce), Cristiano Arcelli (sax), Alessandro Paternesi (batteria), Daniele Mencarelli (contrabbasso)

Piazza Chiarino | Dalle ore 23:00

Midory (Dj set)

Piazza Palazzo | Ore 21:30

Jazz Club a cura di Italia Jazz Club

Chiara Pancaldi Quintet

Chiara Pancaldi (voce), Silvia Manco (pianoforte), Michele Polga (sax tenore), Stefano Senni (contrabbasso), Laura Klain (batteria)

1° SETTEMBRE

Maratona del jazz italiano

A cura della Federazione Nazionale Il Jazz Italiano

Hotel Castello (sala interna) | Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Laboratori per i bimbi gattonanti a cura dell’Associazione “Nati nelle Note”

Casa dello Studente/Esterno (Via XX Settembre) | Ore 12:00

Emanuela Di Benedetto “Human Emotions” (Casa dello Studente)

Emanuela Di Benedetto (voce) Miriana Faietta (voce) Giulio Gentile (pianoforte) Pietro Pancella

(contrabbasso) Michele Santoleri (batteria)

Concerto nella Basilica di Collemaggio/Interno | Ore 13:30

I Virtuosi Italiani feat Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura “Back to Bach”

Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti); Daniele di Bonaventura (bandoneon); Virtuosi Italiani: Alberto Martini,Elisabetta Fable, Matteo Marzaro, Michelangelo Cagnetta (primi violini); Luca Falasca, Alberto Ambrosini,Ingrid Shllaku, Ilaria Miori (secondi violini); Alessandro Pandolfi, Francesco Fiore (viole); Gionata Brunelli,Lorenza Baldo (violoncelli); Sante Braia (contrabbasso)

Centro storico | A partire dalle ore 15:00 Girlesque Street Band

Basilica di San Bernardino/Interno | A partire dalle ore 15:00

15:00 - Quartetto Alborada special guest Maria Pia De Vito

Anton Berovski (violino), Sonia Peana (violino), Nico Ciricugno (viola), Zsuzsanna Krasznai (violoncello), Maria Pia De Vito (voce)

16:00 - Quartetto Pessoa

Marco Quaranta (violino), Rita Gucci (violino), Achille Taddeo (viola), Kyung Mi Lee (cello)

Emiciclo/Palazzo del Governo | A partire dalle ore 15:00

15:00 - Conspe Big Band del Conservatorio di Pescara (Direttore Mike Applebaum)

16:15 - Big Band del Conservatorio de l’Aquila (Direttore Massimiliano Caporale)

17:30 - Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani (Direttore: Pino Iodice. Direttore ospite: Giuliana Soscia)

Auditorium del parco – Spazio Infanzia/Interno | A partire dalle ore 15:00

15:00 - Laboratori musicali Orchestra e Coro Scuola Secondaria di I°grado “Dante Alighieri” dell’Aquila a cura di Catia Gori, Mario Piatti, Enrico Strobino e Tullio Visioli

16:30 - Orchestra della Scuola Secondaria di I°grado G.Carducci di Brescia diretta da Carmelo Coglitore

Palazzo Lucentini-Bonanni/Esterno (Piazza Regina Margherita) | A partire dalle ore 15:00

15:00 - Ludovica Manzo e Alessandra Bossa “O-Janà” (voce e pianoforte)

16:00 - Anna Lauvergnac Quartet

Anna Lauvergnac (voce), Domenico Sanna (pianoforte), Francesco Puglisi (contrabbasso), Adam Pache (batteria)

17:00 - Franca Masu e Sade Mangiaracina duo (voce e pianoforte)

18:00 - Les Scat Noir

Natalia Abbascià (voce, violino), Ginevra Benedetti (voce), Sara Tinti (voce, pianoforte)

Palazzo Cappa-Cappelli/Esterno (Corso Vittorio Emanuele) | A partire dalle ore 15:00

15:00 - Eleonora Strino trio

Eleonora Strino (chitarra), Giulio Corini (contrabbasso), Emanuele Maniscalco (batteria)

16:00 - Rosa Brunello “Los fermentos – Shuffle mode”

Rosa Brunello (basso elettrico, synth.), Michele Polga (sax); Frank Martino (chitarra elettrica, elettronica, dr.machine); Luca Colussi (batteria)

17:00 - Tencofamiglia

Emy Spadea (voce), Simone Garino (sax contralto), Nicola Meloni (sintetizzatori), Donato Stolfi (batteria)

18:00 - Federica Michisanti “Horn Trio”

Federica Michisanti (contrabbasso), Francesco Lento (tromba), Francesco Bigoni (sax)

Palazzo Carli/Esterno | Dalle ore 15:00

15:00 - Simona Severini solo (voce e chitarra)

16:00 - Evita Polidoro “Nerovivo”

Evita Polidoro (batteria), Adele Russotto (Synth ed elettronica), Niccolò Faraglia (chitarra), Davide Strangio(chitarra)

17:00 - Cristina Renzetti e Federico Casagrande (voce e chitarra)

18:00 - Vincitori Contest Conad Umbria Jazz

Chiesa di San Giuseppe Artigiano/Interno | A partire dalle ore 15:30

14:30 - Stefania Tallini piano solo

15:15 - Leila e Sara Shirvani duo (violoncello e pianforte)

16:00 - Perla Cozzoni piano solo

Piazza Chiarino/Esterno | A partire dalle ore 15:30

15:30 - Lilac for People

Francesca Gaza (voce), Jacopo Fagioli (tromba, flicorno), Francesco Panconesi (sax tenore), Federico D’Angelo (sax baritono, clarinetto basso), Lorenzo Pellegrini (chitarra), Luca Sguera (tastiere, elettronica), Alessandro Mazzieri (basso, elettronica), Mattia Galeotti (batteria)

16:30 - Anais Drago “Jellyfish”

Anais Drago (violino), Giulio Gianì (sax), Riccardo Sala (sax), Gabriele Ferro (chitarra), Viden Spassov (contrabbasso), Andrea Beccaro (batteria)

17:30 - Ada Montellanico feat. Giovanni Falzone “Abbey’s Road”

Ada Montellanico (voce), Giovanni Falzone (tromba e arrangiamenti), Filippo Vignato (trombone), Matteo Bortone (contrabbasso), Ermanno Baron (batteria)

18:30 - Gaia Mattiuzzi Trio

Gaia Mattiuzzi (voce & live electronics) Alessandro Lanzoni (pianoforte) Gabriele Evangelista (contrabbasso)

Largo Tunisia/Esterno | A partire dalle ore 15:30

15:30 - Roberta Brighi Trio

Roberta Brighi (basso elettrico), Lorenzo Blardone (pianoforte), Massimiliano Salina (batteria)

16:30 - Camilla Battaglia “EMIT”

Camilla Battaglia (voce, pianoforte, tastiere, kaosspad), Michele Tino (sax alto), Andrea Lombardini (basso elettrico), Andrea Beninati (batteria)

17:30 - Zoe Pia “Shardana”

Zoe Pia (clarinetto, launeddas), Roberto De Nittis (pianoforte, tastiere), Glauco Benedetti (tuba), Sebastian Mannutza (batteria)

18:30 - Lumină

Carla Casarano (voce), William Greco (piano), Leila Shirvani (cello), Marco Bardoscia (contrabbasso), Emanuele Maniscalco (batteria)

Piazzetta dei Novi Martiri | Ore 16.30

Marcella Carboni solo arpa e guest

Palazzetto dei Nobili | Ore 17:00

Caterina Palazzi solo “Zaleska” (progetto multimediale)

Piazza Duomo (concerto finale) | Ore 19.30

Fabio Concato

Fabio Concato con Paolo Di Sabatino Trio (Paolo Di Sabatino, pianoforte; Marco Siniscalco, contrabbasso; Glauco Di Sabatino, batteria)