Identificati gli Aggressori di Pasquetta a Fossacesia: Cinque Denunce

Grazie alla collaborazione dei numerosi presenti e all'analisi dei filmati, sono stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta la sera di Pasquetta alla marina di Fossacesia. I carabinieri della stazione locale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano e per i Minorenni de L'Aquila cinque individui, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, ritenuti responsabili dell'aggressione violenta ai danni di un giovane di Casalbordino.

L'aggressione, avvenuta sul lungomare di Fossacesia all'uscita di un noto stabilimento balneare, ha visto il giovane essere attaccato da un gruppo numeroso di coetanei per motivi futili, subendo calci e pugni. Anche dopo essersi rifugiato all'interno della propria auto, il giovane è stato ancora preso di mira, con la carrozzeria dell'auto danneggiata nello stesso modo. Il gruppo si è poi dileguato prima dell'arrivo dei carabinieri, intervenuti dopo numerose segnalazioni al 112.

Le indagini dei carabinieri di Fossacesia, supportate dalla visione dei video diffusi sui social network, hanno portato all'identificazione dei presunti aggressori. Per quattro di loro, le autorità hanno eseguito decreti di perquisizione presso le loro abitazioni, durante le quali sono stati trovati indumenti indossati durante l'aggressione e quantitativi di sostanze stupefacenti.

I cinque indagati sono accusati di concorso in lesioni e danneggiamento aggravati e violenza privata. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici, mentre verrà richiesta l'applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti dei cinque indagati, con divieto di ritorno nel comune di Fossacesia.