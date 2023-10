Identificati i Vandali che Imbrattarono la Sede del Pd con Simboli Fascisti: Apologia del Fascismo

Gli investigatori della Digos hanno concluso con successo le indagini in merito agli atti di vandalismo perpetrati nella piazza Duomo, in cui ignoti imbrattarono con scritte e simboli il comitato elettorale del Partito Democratico, in occasione delle ultime elezioni politiche. Il risultato delle indagini ha portato a sette segnalazioni per apologia del fascismo.

Secondo quanto comunicato dal Partito Democratico dell'Aquila, i soggetti denunciati sono stati individuati come simpatizzanti di CasaPound: "Ringraziamo la Questura e il sostituto procuratore della Repubblica, Simonetta Ciccarelli, che, a seguito di un'approfondita attività investigativa, ha contestato il reato di apologia del fascismo a 7 simpatizzanti di CasaPound, con l'aggravante della minorata difesa, dato che gli atti sono stati commessi di notte."

Nei mesi successivi all'episodio, erano comparsi manifesti in città con raffigurazioni del fascio littorio e slogan che inneggiavano alla marcia su Roma. "Questa è una vicenda estremamente seria", recita la nota del Partito Democratico, "che ha scosso la città, sebbene il silenzio dell'amministrazione comunale sia stato imbarazzante. Da notare che, in occasione delle recenti elezioni amministrative, il sindaco ha candidato alcuni membri del suo gruppo nelle liste di destra. Pertanto, ci auguriamo che l'amministrazione comunale, questa volta, si esprima in maniera chiara e inequivocabile riguardo a fatti così gravi e preoccupanti, presumibilmente commessi da giovani individui che agiscono di notte, camuffati e durante la campagna elettorale."

Il Partito Democratico annuncia con fermezza che, in caso di un processo, si costituirà parte civile, e chiede al Comune dell'Aquila di fare altrettanto.