Identificato il Responsabile del Rogo che Ha Minacciato le Abitazioni a Selva di Altino

È stato individuato il responsabile dell'incendio che nei giorni scorsi ha minacciato le abitazioni a Selva di Altino, nel Chietino. I carabinieri forestali, dopo un'attenta indagine, sono riusciti a risalire al punto di innesco del rogo, causato dal mancato spegnimento completo di residui vegetali bruciati durante un'attività agricola.

L'incendio, che ha coinvolto circa due ettari di terreno, si è sviluppato a partire da scarti legnosi ed erbacei, residui di potature e altre operazioni agricole. Le fiamme hanno richiesto l'intervento tempestivo di due squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile per essere domate, evitando pericolose conseguenze per le abitazioni vicine e le aree circostanti, ricoperte prevalentemente da sterpaglie e ex terreni agricoli.

Il Nucleo Carabinieri Parco di Palena, in collaborazione con la componente territoriale, ha condotto le prime attività investigative, consentendo al Nucleo Forestale di Chieti di ricostruire con precisione la dinamica dell'incendio. La matrice colposa dell'evento è stata confermata, portando alla denuncia dell'uomo responsabile dell'incauto gesto.

In una nota, i carabinieri forestali hanno sottolineato la gravità del rischio incendi, soprattutto in un periodo caratterizzato da condizioni climatiche favorevoli alla propagazione delle fiamme. "È fondamentale elevare il livello di attenzione dei cittadini", hanno ribadito, "ricordando le gravi conseguenze che un incendio boschivo può avere per la collettività, con danni significativi agli ecosistemi e la perdita di biodiversità".

L'episodio mette nuovamente in luce l'importanza della prevenzione e della responsabilità individuale nel proteggere il territorio dai rischi ambientali.