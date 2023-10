Il Consiglio dei Ministri Approva una Manovra da 24 Miliardi di Euro: Meloni Soddisfatta

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di bilancio da 24 miliardi di euro, un provvedimento che ha ottenuto l'approvazione della premier Giorgia Meloni. La manovra prevede misure significative che impatteranno su vari aspetti dell'economia e del benessere dei cittadini, rafforzando l'impegno del governo nel garantire un maggiore sostegno alle famiglie italiane.

Il Cuneo di 100 Euro in Più al Mese per 14 Milioni di Italiani

Una delle misure chiave della manovra prevede un incremento del cuneo fiscale di 100 euro al mese per circa 14 milioni di cittadini italiani. Questo aumento nel reddito mensile sarà applicato principalmente a redditi medio-bassi, con un taglio del cuneo fiscale del 6% per coloro che guadagnano fino a 35.000 euro e del 7% per chi ha un reddito fino a 25.000 euro. Si stima che questa misura andrà a beneficio di un vasto numero di cittadini.

Investimenti nella Sanità e Contratti del Pubblico Impiego

La manovra prevede importanti investimenti nel settore della sanità, con un stanziamento di oltre 3 miliardi di euro. Ciò consentirà di migliorare le risorse e i servizi sanitari a disposizione dei cittadini.

Inoltre, sono previsti aumenti contrattuali nel pubblico impiego, con un budget complessivo di oltre 7 miliardi di euro. Questi fondi saranno utilizzati principalmente per gli aumenti salariali e riguarderanno vari settori, con una particolare attenzione alla sanità.

Riforme delle Pensioni e Incentivi alla Natalità

La manovra prevede anche riforme significative nel settore delle pensioni. Viene eliminato il vincolo che costringeva chi è nel sistema contributivo a andare in pensione solo quando il suo assegno supera di almeno 1,5 volte la pensione sociale. Questo cambiamento offre maggiore flessibilità nell'accesso alla pensione per coloro che hanno contribuito al sistema contributivo.

Inoltre, è prevista una rivalutazione del 100% per le pensioni fino a quattro volte il minimo, con un livello di rivalutazione del 90% per quelle tra 4 e 5 volte il minimo. Questo contribuirà a migliorare il potere d'acquisto delle pensioni più basse.

Altro Sostegno alle Famiglie

Il governo intende promuovere la natalità con misure che includono l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per le madri con almeno due figli. Inoltre, l'asilo nido sarà gratuito dal secondo figlio in poi.

Per gli autonomi, il governo ha confermato una tassa fissa del 15% e ha previsto la possibilità di rateizzare il pagamento dell'anticipo IRPEF per i lavoratori autonomi.

Taglio del Canone Rai

Il canone Rai subirà una riduzione significativa, passando da 90 a 70 euro all'anno. Questa riduzione è un segnale di sollievo per i contribuenti italiani e rappresenta un ulteriore beneficio previsto dalla manovra.

Inoltre, i cittadini extracomunitari residenti in Italia avranno la possibilità di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale versando un contributo di 2.000 euro all'anno.

La manovra di bilancio rappresenta un importante passo avanti per il governo, mirato a sostenere le famiglie italiane e promuovere la crescita economica. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato la serietà e la realistica attuazione di questa manovra, che si concentra sulle priorità e sulle necessità dei cittadini.