Il Festival della Partecipazione cerca volontari, Aperta la call #iopartecipo2018 per iscrizioni

Si è aperta oggi e si chiuderà sabato 22 settembre la call per il reclutamento dei volontari per la terza edizione del Festival della Partecipazione, in programma all’Aquila dall’11 al 14 ottobre.

La call #iopartecipo2018 è disponibile all’indirizzo www.festivaldellapartecipazione.org/volontari ed è rivolta a tutte le ragazze e i ragazzi dai 16 anni in su desiderosi dare il proprio contributo alla buona riuscita del Festival attraverso l’impegno in una delle tante squadre: info point, servizio eventi, area kids, pronto intervento logistica, fotografia e video, accoglienza relatori e redazione web.

Ogni volontario, dopo aver partecipato alle giornate di formazione, diventerà un membro dello staff del Festival e riceverà t-shirt, badge nominativo e buoni pasto.

Per ricevere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica volontari@festivaldellapartecipazione.org.

Organizzato da ActionAid Italia e Cittadinanzattiva, con il contributo di Slow Food e la collaborazione del Comune dell’Aquila, il Festival della Partecipazione si concentrerà, quest’anno, sul senso della democrazia e della partecipazione in un’epoca segnata da incertezze e timori. Saranno, come nelle passate edizioni, quattro giorni ricchi di dibattiti, spettacoli, concerti, laboratori, incontri con musicisti, artisti e scrittori.

Il programma ufficiale sarà disponibile sul sito www.festivaldellapartecipazione.orga breve.