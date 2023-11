Il Maltempo Sferza anche Pescara. Danni e Moltissimi Interventi dei VVF

Nelle ultime ore, Pescara e le zone circostanti hanno subito ingenti danni e disagi a causa del violento vento che si è abbattuto sulla regione. Almeno cinquanta interventi sono stati eseguiti, e altri cinquanta restano in attesa di essere effettuati, considerato l'incremento delle richieste pervenute. Tutte le squadre dei Vigili del Fuoco disponibili sono state mobilitate per far fronte all'emergenza, e anche il personale libero è stato richiamato in servizio per gestire la situazione.

Dai centri abitati di Pescara a Montesilvano, passando per l'area vestina fino alla Val Pescara, i danni e i disagi sono stati diffusi. La tempesta ha provocato tetti scoperchiati, tendoni strappati, e cartelloni pubblicitari divelti. La caduta di rami e alberi è stato il problema principale, con alcune strade completamente ostruite dai detriti e, in alcuni casi, l'intera carreggiata bloccata. Le abitazioni e le linee elettriche sono state danneggiate, causando interruzioni di corrente elettrica. Numerose auto sono state colpite, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

A Pescara, un massiccio albero è crollato in viale Pindaro, nelle vicinanze dell'Università, bloccando completamente la strada. In via Raffaello, dei calcinacci sono caduti da un edificio in ristrutturazione, danneggiando le auto parcheggiate. Per precauzione, i parchi cittadini sono stati chiusi fin da ieri sera.

A Penne, a causa del forte vento e dei danni diffusi su tutto il territorio comunale, il sindaco Gilberto Petrucci ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) questa mattina. Lavorano sul campo volontari della Protezione Civile, personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pescara, dipendenti dell'Ufficio Tecnico comunale e agenti di polizia locale. La situazione più critica si verifica nel centro storico, con impalcature edili e strutture danneggiate. A scopo precauzionale, cimiteri e parchi pubblici sono rimasti chiusi. La statale 81 è stata chiusa temporaneamente a causa di un albero caduto sulla strada. Sono in corso verifiche per garantire la sicurezza di capannoni di aziende agricole. Il COC può essere contattato per segnalare situazioni critiche ai seguenti numeri: 337.91.57.45 e 085 821 3206.