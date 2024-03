Il Ministro Casellati all'Aquila Sottolinea la Grande Capacità di FI in Abruzzo

Straordinaria partecipazione di persone all’evento di chiusura della Campagna Elettorale di Roberto Santangelo che si è svolto ieri, 7 marzo, presso la tensostruttura allestita alla Villa Comunale dell’Aquila.

Presenti all’incontro Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali, il coordinatore regionale di Forza Italia, on. Nazario Pagano, il coordinatore provinciale di Forza Italia, Gabriele De Angelis.

Appassionati e costruttivi gli interventi degli ospiti che sono saliti sul palco, il Ministro Alberti Casellati ha ricordato la storia del partito che quest’anno celebra il suo trentennale e ha manifestato il sostegno al candidato consigliere:

“In questi cinque anni Forza Italia ha dimostrato di avere la credibilità, l’equilibrio e le idee per rispondere alle esigenze di questo territorio. C’è un legame speciale che unisce il nostro partito all’Abruzzo e alla sua straordinaria capacità di rialzarsi. Sono certa che il voto di domenica lo confermerà, premiando il grande progetto del Centrodestra”.

L’on. Nazario Pagano, che era stato presente anche all’evento inaugurale della campagna elettorale, ha confermato l’appoggio alla candidatura di Santangelo:

“Grande manifestazione di stima e di affetto la serata di conclusione campagna elettorale con un vero e proprio bagno di folla. È la migliore risposta che il popolo della provincia dell’Aquila potesse dare a uno degli interpreti più significativi della politica regionale”.

Gabriele De Angelis durante il suo intervento ha sottolineato il valore degli investimenti su infrastrutture e trasporti in Abruzzo, soprattutto in riferimento al contrasto allo spopolamento delle aree interne e, al margine dell’evento ha commentato con queste parole:

“L’inizio di un nuovo futuro con Roberto Santangelo. Così mi sento di commentare la splendida serata organizzata ieri per la chiusura della sua campagna elettorale. Tanto entusiasmo per una persona che ha interpretato perfettamente negli ultimi 5 anni il ruolo di consigliere regionale, ascoltando le esigenze di tutto il territorio provinciale e che sarà sicuramente un protagonista della prossima legislatura”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Eliseo Iannini che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le istituzioni regionali e il parlamento europeo:

“È stata una serata emozionante con una grande manifestazione di affetto. La partecipazione di ieri sera ha confermato il radicamento dei valori moderati di Forza Italia che è più viva che mai. Roberto Santangelo ha fatto tanto per la nostra terra e, sono convinto, che potrà continuare a lavorare nell’interesse di tutti noi. Tutto questo entusiasmo ci accompagnerà alla vittoria al voto delle regionali di domenica prossima ed anche alle europee dell’8 e 9 giugno. Insieme, per costruire il futuro in Europa”.

Santangelo, durante il suo intervento, ha voluto ricordare i risultati portati durante i 5 anni in Consiglio Regionale, ma soprattutto ha rimarcato l’impegno sul territorio e vicino alla gente:

“Il 18 gennaio abbiamo inaugurato il comitato elettorale e in 50 giorni di campagna abbiamo percorso 12 mila km, visitando 108 comuni della provincia dell'Aquila. Con 340 incontri ho conosciuto, ascoltato e raccolto proposte dal territorio perché ritengo che le istituzioni non debbano essere chiuse nei palazzi, bensì debbano andare incontro alla gente. L'evento di chiusura della campagna elettorale, così partecipato, risponde all’impegno che ho profuso negli ultimi 5 anni e sono pronto a continuare a rappresentare le comunità locali in Consiglio Regionale perché la strada che abbiamo tracciato con le pietre delle cose fatte non deve interrompersi, bensì deve portare alla realizzazione di ciò che abbiamo messo in cantiere. La provincia dell’Aquila può far sentire la sua voce attraverso il voto eleggendo i propri rappresentanti, perché la Regione muove 7 miliardi di euro all’anno investendo su settori fondamentali quali lavoro, opere pubbliche, cultura, turismo, sanità solo per citarne alcuni ed è importante che ci siano in Consiglio le persone che amano la propria terra e che abbiano la forza e il coraggio di portare avanti una politica concreta” conclude Roberto Santangelo.