Il Nobel per la Pace Conferito all'Attivista Iraniana Narges Mohammadi per la Sua Coraggiosa Lotta

Il Premio Nobel per la Pace del 2023 è stato assegnato dall'Accademia svedese all'attivista iraniana per i diritti delle donne Narges Mohammadi. In veste di vicepresidente del Centro per la Difesa dei Diritti Umani, Mohammadi è stata incarcerata dalle autorità iraniane dal maggio del 2016 ed è ancora detenuta. Il comitato ha dichiarato che le è stato conferito questo prestigioso premio in riconoscimento della sua instancabile lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e del suo impegno incessante nella promozione dei diritti umani e della libertà per tutti.

Il comitato Nobel ha sottolineato che "la coraggiosa lotta di Narges Mohammadi è stata accompagnata da enormi sacrifici personali. Il regime iraniano l'ha arrestata 13 volte, condannata cinque volte e condannata complessivamente a 31 anni di prigione e 154 frustate." Mohammadi è ancora detenuta nel tristemente noto carcere di Evin, e il comitato ha espresso la speranza che l'Iran rilasci l'attivista. Il Premio Nobel per la Pace di quest'anno, così come quelli degli anni precedenti, serve come un severo richiamo al fatto che "la democrazia è in declino", ha spiegato la presidente del comitato Nobel, Berit Reiss-Andersen, giustificando l'assegnazione del premio a Narges Mohammadi. Attraverso questo riconoscimento, il comitato intende inviare un messaggio al governo iraniano perché "ascolti il proprio popolo".

Reiss-Andersen ha aggiunto che nominare Mohammadi come vincitrice di quest'anno è "soprattutto un riconoscimento a un intero movimento in Iran, con la sua leader indiscussa, Narges Mohammadi". Ha concluso dicendo: "Speriamo che questo serva come incoraggiamento a continuare il loro lavoro in qualsiasi forma ritengano appropriata." Alla domanda su come si svolgerà la cerimonia fisica di consegna del premio a dicembre, la presidente del comitato norvegese ha espresso la speranza che il governo iraniano prenda "la decisione giusta", consentendo a Mohammadi di ricevere il Nobel.

"L'assegnazione del Nobel sottolinea il coraggio delle donne iraniane", ha dichiarato l'ONU. La famiglia di Mohammadi, d'altro canto, ha definito il premio "un momento storico per la lotta per la libertà in Iran".

"Donna, Vita, Libertà" - Lo Slogan Iraniano Arriva a Oslo "Donna, Vita, Libertà" - lo slogan che le donne e gli uomini iraniani hanno scandito durante le proteste che hanno scosso il paese nell'ultimo anno, soprattutto dopo la morte di Mahsa Amini in custodia della polizia a causa di un velo mal indossato - ha riecheggiato ad Oslo quando Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato norvegese per il Nobel, è salita sul podio. Ha ripetuto lo slogan dei manifestanti iraniani prima di annunciare il Premio Nobel per la Pace conferito all'attivista Narges Mohammadi.